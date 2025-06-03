Три павильона в Ессентуках арендовали через аукцион за 2 млн рублей в месяц

Предприниматель из Ессентуков стал победителем аукциона на право торговли в трех павильонах на территории Старого озера в Кисловодске, что принесет городскому бюджету ежемесячный доход в размере 1,67 млн руб. Об этом сообщил мэр горала Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В открытых электронных торгах на право заключения договоров для торговой деятельности в нестационарных объектах на благоустроенной территории Старого озера участвовали три лота. Один участник выиграл все позиции. Максимальная цена за аренду одного павильона составила 650,38 тыс. руб. в месяц.

Власти назвали эту сумму рекордной и отметили, что она свидетельствует о привлекательности благоустроенных общественных пространств для предпринимателей. Старое озеро стало одним из самых посещаемых мест отдыха на Кавминводах.

«Появление современных общественных территорий создает возможности для развития малого бизнеса и формирует условия для успешного ведения предпринимательской деятельности. Точки питания необходимы для комфорта жителей и гостей курорта»,— рассказал Евгений Моисеев.

Николай Аксенов