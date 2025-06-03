В Краснодаре завершили капремонт 59 многоквартирных домов

С начала 2025 года в Краснодаре завершили капитальный ремонт 59 многоквартирных домов, выполнив 130 видов работ, включая восстановление крыш, фасадов и замену лифтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В отремонтированных зданиях восстановили 52 крыши, 30 фасадов и 40 внутридомовых инженерных систем. В двух домах заменили восемь лифтов.

Сейчас работы продолжаются на 111 объектах согласно плану этого года. На 46 зданиях ведется восстановление фасадов, на 29 — приведение в порядок кровель. В пяти домах меняют 13 подъемников. До конца года в 19 многоквартирных домах установят 82 новых лифта. Капремонт также затронул электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

На 2025 год в кубанской столице запланировано восстановление 265 многоквартирных домов. Среди них — 11 объектов культурного наследия в историческом центре города. В 2026 году планируется отремонтировать более 180 жилых домов Краснодара.

Алина Зорина