В Башкирии 78 иностранцев получили российское гражданство за участие в СВО

Гражданство России по упрощенной схеме за службу в Вооруженных силах России получили 78 мигрантов, приехавших в Башкирию. Об этом на заседании комитета Курултая по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам рассказала Гузель Баймуратова, замначальника управления по вопросам миграции МВД по Башкирии.

Всего с заявлениями на получение гражданства обратились 86 мигрантов.

По данным Башстата, в 2024 году из других стран в Башкирию прибыло 14,7 тыс. человек.

Право на получение гражданства России лицами, подписавшими контракт на военную службу во время проведения СВО, было введено указом президента 4 января 2024 года. Кроме самих военнослужащих, на получение российского паспорта могут рассчитывать члены их семей.

Идэль Гумеров