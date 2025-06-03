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На ремонт автодороги от Шахт до Белой Калитвы выделили 653 млн рублей

Капитальный ремонт участка автодороги регионального значения от Шахт до Белой Калитвы обойдется в 653 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документации следует, что работы будут проводить на участке от 7-го километра до 17-го километра в Октябрьском районе. В срок до 9 декабря 2026 года подрядчику нужно отремонтировать земляное полотно, нанести разметку, установить дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения, а также провести другие ремонтные работы.

В этом году из указанной суммы освоят 199,4 млн руб., а в следующем — 453,6 млн руб. Подрядчика определят 16 июня 2025 года.

Мария Хоперская

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