Приезжих наркосбытчиков в Сочи осудили на 9 лет
Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор гражданам Республики Беларусь Кристине Сакович и Роману Дорофееву, признанным коллегией присяжных виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установил суд, в декабре 2023 года фигурантка Сакович приобрела свыше 600 г запрещенных веществ через интернет, после чего вместе с обвиняемым Дорофеевым забрала товар из тайника в Майкопе. Партия была расфасована и спрятана в чемодан для последующей перевозки в Сочи, где обвиняемые намеревались распространять наркотики через систему закладок.
Доставить груз до места назначения обвиняемые не успели — автомобиль был остановлен на стационарном посту ДПС, наркотики обнаружены и изъяты. Суд, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, назначил обвиняемой Сакович наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый Дорофеев получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.