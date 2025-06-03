Приезжих наркосбытчиков в Сочи осудили на 9 лет

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор гражданам Республики Беларусь Кристине Сакович и Роману Дорофееву, признанным коллегией присяжных виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в декабре 2023 года фигурантка Сакович приобрела свыше 600 г запрещенных веществ через интернет, после чего вместе с обвиняемым Дорофеевым забрала товар из тайника в Майкопе. Партия была расфасована и спрятана в чемодан для последующей перевозки в Сочи, где обвиняемые намеревались распространять наркотики через систему закладок.

Доставить груз до места назначения обвиняемые не успели — автомобиль был остановлен на стационарном посту ДПС, наркотики обнаружены и изъяты. Суд, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, назначил обвиняемой Сакович наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый Дорофеев получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков