В ДТП в Кунашакском районе погиб младенец

После столкновения автомобилей в Кунашакском районе погибла девочка грудного возраста, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 2 июня 22-летний водитель ВАЗ-211440 двигался по дороге «Кунашак — Сары — подъезд к Екатеринбургу». Легковой автомобиль столкнулся с попутным грузовиком ГАЗ-330227 под управлением 61-летнего водителя, который поворачивал налево. Находившиеся в салоне ВАЗа водитель и его пассажирки 26 и 40 лет получили травмы. Девочка грудного возраста, которую с нарушением правил перевозила на руках 26-летняя мама на заднем сидении, скончалась в медицинском учреждении. Ни водитель, ни пассажирка с ребенком не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Виталина Ярховска