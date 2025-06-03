Сочинские повара вошли в состав Всемирной федерации ресторанного спорта

В Центре национальных культур «Истоки» завершился международный гастрономический фестиваль-конкурс «Кухня без границ». Лучшие шеф-повара Сочи, Краснодара и Майкопа получили членство во Всемирной федерации ресторанного спорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревновании участвовали 10 ресторанов юга России, которые представили этно-ужины для туристов. Первое место разделили нео-бистро «Вьюга» из Сочи за русскую кухню и ресторан «Геогранди» из Краснодара. Третье место занял ресторан при отеле «Грин Флой» в Красной Поляне за полезную кухню.

Сочи также отличился в индивидуальных номинациях: Алексей Лебедев из ресторана «Гранат» стал лучшим бренд-шефом, Ефим Щепотев из «Грин Флой» — лучшим шеф-поваром полезной кухни, а Сурен Арутюнов из «Вьюги» — лучшим поваром русской кухни.

Победители смогут представлять регион на международных конкурсах. Гастротуризм в Сочи, как многонациональном курорте, активно развивается благодаря разнообразию авторских меню. В городе функционирует более 2 тыс. объектов общественного питания с 15 тыс. работников.

В этом году эстафету кулинарного марафона принимает Золотое Кольцо, где следующий фестиваль пройдет в августе.

«Ъ-Сочи» писал, что четверо поваров из Сочи и Геленджика вышли в полуфинал первого Национального гастрономического конкурса «Лавры», который пройдет в Геленджике с 23 по 26 апреля. В состязании участвуют молодые шефы из 14 российских городов.

Мария Удовик