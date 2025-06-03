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В Вадинском районе появится уличное освещение после вмешательства прокуратуры

Суд по иску прокуратуры обязал сельсоветы организовать уличное освещение в Вадинском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в семи населенных пунктах Вадинского района нет уличного освещения из-за неработающих светильников, установленных на опорах на ряде улиц. Надзорное ведомство указало на риск совершения ДТП и угрозу жизни и здоровью граждан, включая детей.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать администрации сельсоветов устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебных решений.

Павел Фролов

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