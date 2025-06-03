ННГУ ухудшил позиции в рейтинге лучших вузов России в 2025 году

В ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России, составленный Агентством RAEX, в 2025 году по-прежнему вошли два нижегородских вуза. Один из них улучшил позиции, один — ухудшил, следует из опубликованных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) по-прежнему занимает лучшую позицию среди нижегородских вузов, но по сравнению с 2024 годом он опустился на одну строчку, заняв 35 место (2,85 балла из 5 возможных).

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) переместился с 71 на 67 место, набрав 2,39 балла

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году оба нижегородских вуза, вошедшие с сотню лучших, укрепили позиции в рейтинге по сравнению с предыдущим годом.

Галина Шамберина