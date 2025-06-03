Мэрия Перми требует снести торговые киоски в бывшем здании «Велты»
Администрация Свердловского района Перми обратилась в краевой арбитражный суд с заявлением к индивидуальному предпринимателю Абдусалиму Каландарову, ООО «Вэрт» и ООО «Дом строй». По данным картотеки суда, районные власти требуют демонтировать павильоны «Шаурма» и «Цветы», расположенные на земельном участке по адресу: ул. Героев Хасана, 105, где находится бывшее административное здание обанкротившегося завода «Велта». Также мэрия требует от указанных юридических лиц устранить нарушения земельного законодательства по части нецелевого использования участков.
Фото: Яндекс.Карты
Согласно материалам дела, по ходатайству пермской администрации арбитражный суд принял обеспечительные меры и запретил предпринимателю Абдусалиму Каландарову распоряжаться спорными павильонами до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что мэрия через суд пытается прекратить нецелевое использование бывшего административного здания завода «Велта», которое сдается в аренду под офисные и торговые помещения. Иски с требованием устранения нарушений земельного законодательства, в частности — нецелевого использования участков, направлены индивидуальному предпринимателю из Чечни Абдусалиму Каландарову, ООО «Дом Строй» и ООО «Вэрт». По словам владелицы ООО «Дом Строй» Марии Леонгардт, собственники уже пытались изменить статус участка, однако пока не удается добиться согласия всех собственников участка, в частности ИП Каландарова.