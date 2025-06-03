Мэрия Перми требует снести торговые киоски в бывшем здании «Велты»

Администрация Свердловского района Перми обратилась в краевой арбитражный суд с заявлением к индивидуальному предпринимателю Абдусалиму Каландарову, ООО «Вэрт» и ООО «Дом строй». По данным картотеки суда, районные власти требуют демонтировать павильоны «Шаурма» и «Цветы», расположенные на земельном участке по адресу: ул. Героев Хасана, 105, где находится бывшее административное здание обанкротившегося завода «Велта». Также мэрия требует от указанных юридических лиц устранить нарушения земельного законодательства по части нецелевого использования участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Согласно материалам дела, по ходатайству пермской администрации арбитражный суд принял обеспечительные меры и запретил предпринимателю Абдусалиму Каландарову распоряжаться спорными павильонами до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что мэрия через суд пытается прекратить нецелевое использование бывшего административного здания завода «Велта», которое сдается в аренду под офисные и торговые помещения. Иски с требованием устранения нарушений земельного законодательства, в частности — нецелевого использования участков, направлены индивидуальному предпринимателю из Чечни Абдусалиму Каландарову, ООО «Дом Строй» и ООО «Вэрт». По словам владелицы ООО «Дом Строй» Марии Леонгардт, собственники уже пытались изменить статус участка, однако пока не удается добиться согласия всех собственников участка, в частности ИП Каландарова.