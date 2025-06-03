Глава Минтруда РФ: Удмуртия — один из лидеров-инноваторов в социальной сфере

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков посетил Удмуртию с рабочим визитом, где ознакомился с реализацией проектов по поддержке граждан с инвалидностью, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Министр высоко оценил социальные инициативы в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Удмуртия сегодня является одним из лидеров-инноваторов в социальной сфере. В регионе успешно реализован ряд пилотных проектов, которые получили федеральное распространение. Удмуртия одной из первых присоединилась к пилотированию социального контракта. Республика вошла в первую волну комплексной модернизации службы занятости — 25 кадровых центров “Работа России” работают в регионе по единым новым стандартам»,— отметил господин Котяков. Он добавил, что в регионе накоплена «серьезная методологическая база», чтобы стать одним из первых регионов, где будут сформированы эффективные практики предоставления социальных контрактов участникам СВО для развития своего дела.

Министр также посетил обновленный филиал реабилитационного центра «Адели» в Глазове и Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ижевске. Он подчеркнул, что Удмуртия является пилотной площадкой для внедрения стандартов комплексной реабилитации детей-инвалидов. «В нашей стране эта программа реализуется в шести субъектах, а со следующего года их количество увеличится до 22. В регионах-пилотах отрабатывается трансформация услуг. Та помощь, которую мы видим в Глазове, соответствует современным стандартам комплексной реабилитации, которые нам предстоит развернуть по всей стране»,— сказал министр. Глава Минтруда добавил, что в этом году на реконструкцию и ремонт реабилитационных центров еще в 10 регионах будет выделено 1,2 млрд руб.