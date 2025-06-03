Саткинской агрофирме грозит административное наказание за плохое содержание коров

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора намерено привлечь к административной ответственности ООО «Агрофирма "Магнезит"» (Саткинский район, Челябинская область). Компания нарушила множество требований при содержании коров, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка на молочно-товарной ферме предприятия прошла 26 мая. Инспекторы установили, что она плохо ограждена, а территория фермы не разделена на производственную, административно-хозяйственную и карантинную зоны. На предприятии нет дезинфекционного барьера для обработки транспорта, емкостей для биологических отходов, площадки для складирования помета. Кроме того, на ферме нет зон для хранения и переработки навоза и для подготовки кормов. Аудиторы также установили, что количество заявленных коров не соответствует реальному.

В результате Россельхознадзор составил административный протокол в отношении агрофирмы «Магнезит». Предприятию может грозить штраф до 20 тыс. руб. или приостановление работы.

Ольга Воробьева