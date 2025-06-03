Минфин Краснодарского края выплатил 2,5 млрд рублей по облигациям

Министерство финансов Краснодарского края 3 июня 2025 года погасило задолженность по государственным облигациям с фиксированным купонным доходом, выплатив 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Одновременно власти региона перечислили 28-й купонный доход в размере 51,2 млн руб. Владельцы получили по 5,12 руб. на каждую облигацию при ставке 7,63% годовых.

Облигационный заем был размещен в 2018 году объемом 10 млн бумаг. Погашение проходило поэтапно: в 2021 году выплатили 10% номинальной стоимости, в 2022-м — 15%, а в период с 2023 по 2025 год — по 25% ежегодно.

В министерстве подтвердили полное закрытие задолженности по данному выпуску гособлигаций.

В 2024 году Краснодарский край погасил долги по государственным облигациям на 9,5 млрд руб. и по бюджетным кредитам из федерального бюджета на 4,2 млрд руб.

К началу 2025 года госдолг региона составил 112,8 млрд руб., сократившись на 4,1% (4,87 млрд руб.) по сравнению с предыдущим годом. Долговая нагрузка на краевой бюджет снизилась на 4,1 процентного пункта, до 26,6%.

Анна Гречко