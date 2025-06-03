В Самаре в Октябрьском районе без холодной воды остались 54 дома и три соцобъекта

Холодную воду отключили в Октябрьском районе Самары днем во вторник, 3 июня. Причиной этого стала утечка на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Дыбенко, 9. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация об утечке поступила на пульт оперативных служб в 13:32 (MSK+1). В настоящее время неисправность устраняется.

На время работ без холодной воды остались потребители 43 многоквартирных и 11 частных жилых домов, а также трех социально значимых объектов (двух детсадов и школы). Возобновить подачу ресурса планируется во вторник к 20:00.

Георгий Портнов