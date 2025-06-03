Дюков на упрек Мишустина ответил фразой «равняемся на чиновников»

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков обменялись ироничными колкостями на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков (справа) и Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Дюков (справа) и Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин сказал, что активность индустриального центра компетенций «Газпром нефти» снизилась. «Вы занимались активно проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но почему-то в общественно значимые проекты не подали ее»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Александр Дюков рассказал о фокусе внимания компании, цифровых двойниках, оптимальных технологических решениях. «Масштабная задача — помочь нефтяным компаниям быстро трансформироваться в цифровые,— сказал господин Дюков.— Есть еще более важные задачи».

«Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ?» — уточнил господин Мишустин. «Все проекты…» — начал отвечать господин Дюков, но его прервали. «Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают,— со смехом упрекнул его премьер. — Не обижайтесь». «Да мы равняемся на чиновников!» — парировал глава «Газпром нефти».