В Уфе суд оштрафовал иноагента Георгия Албурова на 30 тысяч рублей

Советский райсуд Уфы оштрафовал на 30 тыс. руб. одного из лидеров Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и позже ликвидирован; организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена) Георгия Албурова (признан минюстом РФ иностранным агентом) за непредоставление отчетов, связанных с его статусом (ч. 3 ст. 19.34 КоАП РФ), указано в постановлении суда.

Согласно материалам дела, активист, в частности, не предоставил в республиканское управление Министерства юстиции РФ четыре отчета о полученных им финансах в 2024 году.

Венера Хисамова