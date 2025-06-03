В Новосибирске запланировано строительство «Академии волейбола»

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект строительства здания «Академии волейбола». Об итогах заседания, состоявшегося 3 июня, сообщил губернатор Андрей Травников.

Проект предполагает возведение рядом с «Локомотив-Ареной» здания переменной этажности высотой от трех до восьми этажей. Его площадь составит почти 8,5 тыс. кв. м. При реализации проекта его инициатор намерен использовать два земельных участка (один из них — для организации парковки) общей площадью 6,9 тыс. кв. м.

«Инвестор планирует оборудовать четыре стандартные волейбольные площадки 24 на 15 м и одну детскую — 20 на 10 м. Будет создано все необходимое: раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, медицинский кабинет, специальные площадки для отработки удара и самоподготовки, а также залы для занятий другими видами спорта, в том числе падел-теннисом, фитнесом и т. д.»,— рассказал господин Травников.

По данным презентации, инвестором выступит ООО «Спортинвест», которое планирует войти в группу компаний К1. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,64 млрд руб. с НДС. Окупаемость составит почти 14 лет.

По данным губернатора, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года. В Новосибирской области группа компаний К1 построила инфекционную больницу стоимостью свыше 16 млрд руб. Ее открыли в феврале 2025 года.

Валерий Лавский