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В Батайске задержали вооруженного мачете мужчину

В Батайске полицейские совместно с Росгвардией задержали 29-летнего местного жителя, вооруженного мачете. Его агрессивное поведение вызвало беспокойство у местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что мужчина действительно был вооружен и вел себя неадекватно, создавая потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — отмечают в ведомстве.

Мужчину с мачете доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Позже по рекомендации медицинского работника, который подтвердил психические отклонения у задержанного, полицейские доставили мужчину в психоневрологический диспансер», — пояснили в полиции.

Наталья Белоштейн

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