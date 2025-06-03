В Батайске задержали вооруженного мачете мужчину

В Батайске полицейские совместно с Росгвардией задержали 29-летнего местного жителя, вооруженного мачете. Его агрессивное поведение вызвало беспокойство у местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что мужчина действительно был вооружен и вел себя неадекватно, создавая потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — отмечают в ведомстве.

Мужчину с мачете доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Позже по рекомендации медицинского работника, который подтвердил психические отклонения у задержанного, полицейские доставили мужчину в психоневрологический диспансер», — пояснили в полиции.

Наталья Белоштейн