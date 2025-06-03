В Самаре появится центр интеллектуальных беспилотных авиасистем

Центр интеллектуальных беспилотных авиационных систем будет создан на базе Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Проект вошел в список десяти получателей субсидии в рамках господдержки программ развития научных центров мирового уровня (НЦМУ). Об этом сообщают представители вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Этот научный центр будет заниматься разработкой и внедрением инновационных технологий в области интеллектуального проектирования, комплексной безопасности беспилотных авиационных систем (БАС) и разработки интеллектуальных приложений»,— говорится в сообщении.

С 2025 по 2030 год на создание и развитие Центра интеллектуальных БАС планируется выделить 1,8 млрд руб. Партнерами вуза в реализации проекта выступают компания «Транспорт Будущего», Тольяттинский государственный университет, ГосНИИАС и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Георгий Портнов