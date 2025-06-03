Культработники получат 1 млн рублей за переезд в села на Ставрополье

Ставропольский край включился в федеральную программу «Земский работник культуры», которая предусматривает выплату 1 млн руб. специалистам за переезд в населенные пункты с населением до 50 тыс. человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В конкурсе могут участвовать как состоявшиеся профессионалы, так и выпускники текущего года. Уже в 2025 году 15 специалистов приступят к деятельности в сельских территориях края.

Средства можно использовать по собственному усмотрению. По аналогии с программами для земских врачей и педагогов, участники обязуются отработать на новом месте не менее пяти лет.

Заявки принимаются до 15 июля в Центре повышения квалификации работников культуры по адресу: Ставрополь, проспект К. Маркса, 15. Подробная информация об условиях участия размещена на сайте краевого министерства культуры в разделе «Земский работник культуры».

Николай Аксенов