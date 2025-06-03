Адвокат из Вольска получил 500 тыс. штрафа за посредничество во взяточничестве

В Вольске Саратовской области суд вынес приговор в отношении 43-летнего адвоката по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 12 декабря минувшего года действовавший в интересах представителя коммерческой фирмы фигурант передал 100 тыс. руб. взятки старшему инспектору ГИБДД в служебном кабинете последнего. Эта сумма предназначалась за несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ в отношении юрлица, беспрепятственный выезд транспорта со спецстоянки без устранения нарушений правил перевозки опасных грузов.

Фигурант частично признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд наказал его штрафом в размере 500 тыс. руб.

Павел Фролов