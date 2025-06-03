Почти 1,5 килограмма «синтетики» изъяли у жителя Удмуртии при попытке сбыта

Почти 1,5 кг синтетических наркотиков изъяли у 53-летнего жителя Воткинска при попытке сбыта, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

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Следствие считает, что фигурант, являясь закладчиком интернет-магазина, забирал наркотики по указанию куратора из тайников на территории Воткинска и Воткинском района. Полученный товар он сбывал в Ижевске, делая закладки в многоквартирных домах.

При обыске в гараже обвиняемого полицейские обнаружили свертки с «синтетикой» общим весом около 1,4 кг. Они были спрятаны в сапоги. В последующем на территории Ижевска были найдены 20 тайников с аналогичным веществом, оборудованных фигурантом. Расследование уголовного дела завершено.