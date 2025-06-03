Жителя Миасса осудили за незаконную покупку драгметаллов на 14 млн рублей

Миасский городской суд признал виновным местного жителя в незаконной покупке драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Горожанина, который приобрел золото и серебро на 14 млн руб., приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в июне-ноябре 2024 года житель Миасса незаконно приобрел у неустановленного лица самородки и сыпучие материалы, содержащие химически чистое золото и серебро. Общая масса покупки составила 1,8 кг. Драгметаллы горожанин перевез домой, где хранил до изъятия сотрудниками УФСБ России по региону. Золото и серебро после приговора конфисковали в доход государства.

Виталина Ярховска