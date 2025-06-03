Установлен подросток, залезший на памятник в центре Ростова

Полиция установила личность 17-летнего подростка, который в прошедшие выходные забрался на памятник князю Василько в центре Ростова Великого и «демонстративно высказывал нецензурные фразы». Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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Ранее в администрации Ростова назвали произошедшее «вопиющим актом вандализма». Инцидент был снят на камеру, видео появилось в соцсетях. Найти хулигана полицейским помогли общественники.

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«Сотрудниками ОМВД России "Ростовский" при содействии общественников установлена личность 17-летнего молодого человека. Несовершеннолетний объяснил свои действия тем, что поспорил с друзьями»,— сообщили в ведомстве.

В отношении подростка составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Алла Чижова