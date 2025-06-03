В Казани на месяц частично перекроют Кремлевскую набережную и ул. Саид-Галеева
В Казани почти на месяц частично ограничат движение автомобилей по ул. Кремлевская набережная и Саид-Галеева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В Казани на месяц частично перекроют Кремлевскую набережную и улицу Саид-Галеева
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
На улице Саид-Галеева движение транспорта будет поэтапно ограничено на участке пересечения с ул. Кремлевская набережная. По мере продвижения ремонта на объекте также возможно сужение проезжей части.
Для движения полностью закроют участок ул. Кремлевская набережная от разворотной петли до пересечения с ул. Саид-Галеева. В то же время при движении в сторону Казанского Кремля сделают сужение полос движения на участке от пересечения с ул. Саид-Галеева до разворотной петли.
Жителей города просят заранее планировать маршрут, а водителям — быть внимательным к знакам и указателям.