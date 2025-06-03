«Внутри будет просторно пяти или четырем пассажирам»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках автомобиля из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maextro Фото: Maextro

В Китае начались продажи роскошного седана Maextro S800, который журналисты уже успели окрестить «Mercedes-Maybach S-Класса из Поднебесной». Понятно, что все подобного рода сравнения хромают. Это все равно что любую местность за МКАД, где есть овраг и сосны, называть «подмосковной Швейцарией». А в тексте одного литературоведа я однажды встретил утверждение, что Хулио Кортасар — это «латиноамериканский Герман Гессе».

И тем не менее объект для конкуренции у нового продукта обозначен довольно четко. Тут вам и индекс: у немцев есть S600, а у нас будет S800. Дизайн колесных дисков не просто похож, он фактически «мерседесовский», и так далее. Силуэт вполне себе классический. Боковые окна, как и положено автомобилям такого класса, опоясаны широкой полосой хрома. Вот только узкие полоски фар выдают у седана азиатское происхождение, а отсутствие акцентированной радиаторной решетки говорит нам, что это электромобиль.

Длина Maextro S800 составляет без малого 5,5 м, то есть это не просто большой, а очень большой автомобиль, в котором будет просторно пяти или четырем пассажирам. Есть версия, где сзади не диван, а два раздельных кресла. Климат-контроль четырехзонный. Над головой звездное небо, как в Rolls-Royce. В салоне даже есть штатный холодильник. Maextro S800 может быть чисто электрическим двухмоторным, флагманская версия имеет три электродвигателя. Есть и гибридный вариант, где батарею может подзаряжать через генератор бензиновый ДВС. Все версии достаточно динамичные, до «сотни» разгоняются меньше чем за пять секунд.

В Китае Maextro S800 стоит от 700 тыс. до 1 млн юаней, то есть от 7,5 млн до 10 млн руб., что, впрочем, ни о чем не говорит. Потому что в том, что касается автомобилей, внутрикитайские цены можно смело умножать на два. Перспективы российского рынка пока не обсуждаются, хотя продукция двух китайских технологических гигантов, совместными усилиями разработавших Maextro S800, у нас хорошо известна — это концерны JAC и Huawei.

Дмитрий Гронский