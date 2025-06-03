Суд наказал 22-летнего саратовца штрафом в 1,2 млн за дачу взятки декану вуза

В Саратове суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя по уголовному делу о даче взятки декану вуза (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось, фигурант дал взятку декану одного из факультетов высшего учебного заведения 9 августа минувшего года. Речь идет о 150 тыс. руб. от общей требуемой суммы в 190 тыс. руб. За эти деньги декану предстояло помочь фигуранту в зачислении на бюджетную форму обучения факультета магистратуры и аспирантуры, сдаче сессии на положительные оценки без проверки уровня знаний и обеспечить дальнейшее покровительство.

Суд наказал фигуранта штрафом в размере 1,2 млн руб. Что касается взяткополучателя, в отношении него уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов