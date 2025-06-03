FT: Индия и ЕС согласовали почти половину пунктов торговой сделки

Индия и ЕС достигли договоренностей почти по половине тем, которые должны быть охвачены торговой сделкой, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Стороны надеются подписать соглашение до конца текущего года.

По данным газеты, участники переговоров согласовали восемь из примерно двух десятков «глав» будущего договора. При этом стороны уже договорились, что будущее соглашение не будет распространяться на некоторые «чувствительные» сельскохозяйственные продукты, такие как молочные. Индийская сторона настаивала, что они не могут быть предметом соглашения о свободной торговле. Также из этого перечня продуктов был исключен рис.

«Ожидается, что мы заключим сделку в декабре; для достижения этой цели предстоит большая работа»,— заявил газете человек, знакомый с позицией Индии по переговорам. Вместе с тем источники газеты отмечают, что сторонам удалось договориться по менее спорным вопросам, таким как таможня и упрощение процедур торговли, при этом по многим важным проблемам разногласия сохраняются.

Кирилл Сарханянц