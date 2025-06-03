Британская BP приобрела доли в разработке двух месторождений Каспийского моря

Британская нефтяная компания BP приобрела по 35% долей в разведочно-добывающих блоках Карабах и Ашрафи—Дан-Улдузу—Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом говорится на сайте BP-Azerbaijan. Соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) подписано в рамках Бакинской энергетической недели.

Остальные 65% в блоках остаются в собственности ГНКАР. Оператором в обоих проектах выступает BP. По месторождению Карабах BP сотрудничает в рамках действующего Risk Service Contract, по Ашрафи—Дан-Улдузу—Айпара — в рамках соглашения о распределении продукции 2018 года. Меморандум о взаимопонимании по двум морским площадям в Каспийском море ГНКАР и BP подписали в сентябре 2024-го.

Нефтяное месторождение Карабах расположено в 120 км к востоку от Баку, в 20–25 км от каспийского месторождения Гюнешли, на глубине 100–150 м. Перспективная структура Ашрафи —Дан-Улдузу—Айпара находится в 90–110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80–180 м.