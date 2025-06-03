Комитет Совфеда одобрил штрафы до 500 тыс. за продажу энергетиков детям

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о введении штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Санкции составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин ранее сообщал «РИА Новости», что сенаторы рассмотрят документ на заседании 4 июня.

В августе 2024 года Госдума приняла закон, запрещающий продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. С 1 марта 2025 года документ вступил в силу — продавцы получили право требовать у покупателей предъявить документы — по аналогии с алкогольными напитками и табачной продукцией. Закон также запрещает реализацию безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл.

В декабре 2024 года группа депутатов, в числе которых Нина Останина (КПРФ), Василий Пискарев и Максим Топилин (оба — ЕР), внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, вводящие административные штрафы за нарушение запрета. Проект дополнил КоАП новой статьей 14.1б1. До этого ответственность за продажу энергетиков детям не была установлена.

Полина Мотызлевская