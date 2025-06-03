Два человека получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса в Удмуртии

Маршрутный микроавтобус Fiat столкнулся с кроссовером Lada на 17-м километре автодороги «Ижевск- Ува», сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса. Авария произошла сегодня, около 9.00.

Предварительно, кроссовер остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешехода. 51-летний водитель микроавтобуса не соблюдал безопасную дистанцию и допустил наезд на остановившийся кроссовер. В момент аварии в автобусе находилось четыре пассажира, двое из них доставлены в медучреждение с травмами.Обстоятельства ДТП устанавливаются.