Мэрия Анапы рекомендовала санаториям ограничить выход отдыхающих на пляжи

Администрация Анапы опубликовала постановление с рекомендацией предприятиям санаторно-курортной отрасли ограничить посещение пляжей, находящихся в пользовании здравниц. Документ за подписью мэра Анапы Василия Швеца размещен на сайте городской администрации.

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Руководству санаториев и гостиниц предлагается активизировать разъяснительную работу среди отдыхающих и организовать работу мониторинговых групп, которые предупреждают гостей курорта о запрете купания. Мэрия Анапы также обозначила территорию проведения работ по ликвидации ЧС вдоль береговой линии Черного моря как опасную зону. Доступ в нее разрешен лицам, участвующим в работах. Остальных граждан будут информировать об ограничении доступа с помощью информационных стендов.

Пляжная территория Анапы и Темрюкского района пострадала от разлива мазута после кораблекрушения, которое произошло 15 декабря 2024 года. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом нефтепродуктов затонули во время сильного шторма. Основное количество выброшенного на берег мазута вывезено и утилизировано, однако после штормов на береговой линии периодически по-прежнему появляются небольшие фрагменты нефтепродуктов.

Анна Перова, Краснодар