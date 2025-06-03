В Ростове маркетплейс начнет продавать автомобили через ПВЗ

Маркетплейс Маркетплейс Wildberries планирует открыть в Ростове-на-Дону сервис самовывоза автомобилей через городские автосалоны, которые будут работать как пункты выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ростов станет третьим городом в России, где заработает подобная услуга. Первым стала Москва, следующим будет Краснодар, уточнили в компании.

Источник поясняет — покупатели смогут приобретать машины и мототехнику из партнерских дилерских центров через платформу маркетплейса. Процесс покупки займет несколько кликов на сайте, после чего транспорт можно будет забрать в автосалоне в удобное время. При получении клиент сможет дополнительно осмотреть машину и проверить документы от автодилера. На старте в ассортименте появится 40-50 моделей от различных производителей, включая отечественных и иностранных.

Для оформления заказа нужно выбрать автомобиль или мотоцикл, добавить в корзину и указать подходящий дилерский центр для получения. На этом этапе доступна информация о режиме работы салона и сроках, когда можно забрать транспорт. Оплата происходит заранее с привязанной к профилю банковской карты, уточняет пресс-служба маркетплейса.

Валентина Любашенко