Компания «Синары» подала иск к московскому стройподрядчику на 4 млрд рублей

Компания «Синарастройкомплекс» (зарегистрирована в Екатеринбурге, входит в группу «Синара») подала два исковых заявления в Арбитражный суд Москвы к ООО «Межрегионстрой». Как указано в картотеке суда, первый иск был подан 23 мая на 198 млн руб. Второе исковое подано спустя несколько дней, 29 мая, там сумма исковых требований превышает 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе группы «Синара» «Ъ-Урал» пока не стали комментировать подачу исковых заявлений.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, «Синарастройкомплекс» занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. По итогу 2024 года чистая прибыль компании составила 28.7 млрд руб., выручка — 189,8 млрд руб. Компания «Межрегионстрой» зарегистрирована в Москве. Ее бенефициарами являются Наталья Сергеева и Олег Кузнецов. «Межрегионстрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 3,2 млрд руб., выручка — 16,2 млрд. руб.

Среди выполненных проектов «Межрегионстроя» на сайте указан капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел- Курск-Белгород-граница с Украиной, ремонт резервной нитки участка через р. Обь продуктопровода «Сургут-Южный Балык», а также работы на проектах «ФСК ЕЭС».

Мария Игнатова