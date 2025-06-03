В Люберцах двое мужчин подорвались на самодельной петарде

В Люберцах двое мужчин пострадали из-за подрыва самодельной петарды. Вещества для ее изготовления были приобретены на маркетплейсе Wildberries, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Пострадавшим — 21 и 24 года. Один из них «заинтересовался собственным производством взрывчатого вещества» и закупил нужные для этого компоненты. Во время его встречи с другом 2 июня смесь сдетонировала. Оба были госпитализированы, однако тяжелых травм они не получили.

Полиция проводит проверку по факту ЧП. В подмосковной прокуратуре заявили, что пострадавшие хотели запустить петарду на поле и несли ее в пакете, но по пути она взорвалась.

Инцидент произошел в микрорайоне Птицефабрика в поселке Томилино. По данным РЕН ТВ, у пострадавших ранения рук и предплечий.

В пресс-службе Wildberries & Russ заявили, что компания «не допускает к реализации на площадке запрещенные товары», включая взрывчатые вещества. При этом представители маркетплейса допустили, что при изготовлении указанного устройства могли быть «использованы товары, не относящиеся к взрывчатым веществам и доступные к продаже». В Wildberries подчеркнули, что содействуют правоохранительным органам в установлении деталей происшедшего.