В России разрабатывают агента искусственного интеллекта

МТС начала разработку автономного интеллектуального агента MWS Agent, способного выполнять широкий круг задач без участия пользователя — от финансового анализа до организации путешествий. Основой архитектуры выступает LLM-оркестратор MWS GPT, распределяющий задачи между специализированными модулями. В компании МТС рассчитывают, что запуск агента ускорит внедрение новых сервисов и повысит персонализацию клиентского взаимодействия.

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В отличие от классических LLM-моделей, работающих по ограниченным алгоритмам, агент, по данным компании, способен действовать контекстно, адаптируясь к текущим условиям и самостоятельно управляя интерфейсом. Такая архитектура предполагает интеграцию оптимальных моделей под каждую функцию, будь то генерация кода, анализ данных, поиск информации или логическое моделирование. MWS GPT обрабатывает запрос на естественном языке, делит его на этапы и координирует исполнение.

На этапе тестирования агент используется для задач аналитики, визуализации больших данных, веб-разработки, обработки патентных документов, а также административных операций, включая организацию командировок. По завершении внутреннего пилотирования планируется адаптация решения под нужды внешних клиентов. Согласно прогнозам МТС, к 2027 году до половины российских предприятий будут применять генеративные ИИ и автономных агентов.

Как уточнили в MWS, технология уже находит применение в ИТ, АПК, добыче полезных ископаемых, логистике и транспорте, растет интерес со стороны ритейла и нефтепереработки.

По прогнозам MWS, к 2027 г. генеративный ИИ и ИИ-агентов начнут использовать до 50% российских компаний. Согласно результатам внутреннего исследования, ИИ-агенты уже активно внедряются в ИТ, агропромышленном комплексе, добыче полезных ископаемых, транспортной отрасли и логистике. Также растет интерес к технологии в рознице и нефтепереработке.

Как прокомментировал директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев, до 2028 г. компания планирует вложить в технологии генеративного ИИ порядка 12 млрд руб. и рассчитывает на выручку от использования технологий в размере порядка 21 млрд. руб. Первые запуски продуктов с применением GenAI в 2024 г. обеспечили 670 млн руб. выручки в год, уточнил Рыбинцев.

По данным Statista, объем создаваемых и копируемых данных во всем к 2028 г. превысит 394 зеттабайта. Для хранения одного зеттабайта данных требуется около 83 млн жестких дисков емкостью 12 терабайт. Вручную анализировать такие огромные массивы данных невозможно, поэтому компании все чаще прибегают к решениям на базе ИИ. В компании «Технологии доверия» создали ИИ-ассистента «Ловец слов», в «Сбере» разработали сервис AI Analytics на базе технологии Text2SQL. Т-Банк использовал продукт западного вендора Splunk, а в 2019 г. компания создала собственное решение Sage Observability.