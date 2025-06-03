Ростовской области число покупок игрушек «Лабубу» за месяц выросло в 14 раз

В Ростовской области количество покупок плюшевых игрушек «Лабубу» за май этого года увеличилось в 14 раз. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: charnsitr / Shutterstock / FOTODOM Фото: charnsitr / Shutterstock / FOTODOM

Из сообщения следует, прирост в мае составил 1331% по сравнению с апрелем. Средний чек на «Лабубу» при этом оказался на 13% меньше и составил 5,6 тыс. руб. против апрельских 6,4 тыс. руб.

В целом по России спрос на «Лабубу» в мае этого года увеличился в 13 раз (1254%) по сравнению с апрелем. Стоимость этих игрушек сократилась почти в 1,5 раза: с 9,3 тыс. руб. до 6,5 тыс. руб.

Мария Хоперская