Экс-начальницу терротдела в Селтинском районе Удмуртии обвиняют в подлоге

Бывшую начальницу терротдела «Халдинское» в Селтинском районе Удмуртии обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге (ч.1 ст.285 УК РФ, ч.2 ст.292 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемая регистрировала расположенные на территории ТО «Халдинское» заброшенные дома и участки земли на своих знакомых вместо их оформления в муниципальную собственность. Путем внесения ложных сведений в похозяйственные книги экс-чиновница продавала через риэлторов имущество третьим лицам, а вырученные средства тратила по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.