обновлено 12:53
Экс-начальницу терротдела в Селтинском районе Удмуртии обвиняют в подлоге
Бывшую начальницу терротдела «Халдинское» в Селтинском районе Удмуртии обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге (ч.1 ст.285 УК РФ, ч.2 ст.292 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие считает, что обвиняемая регистрировала расположенные на территории ТО «Халдинское» заброшенные дома и участки земли на своих знакомых вместо их оформления в муниципальную собственность. Путем внесения ложных сведений в похозяйственные книги экс-чиновница продавала через риэлторов имущество третьим лицам, а вырученные средства тратила по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.