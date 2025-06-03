Прокуратура требует изменить формулировку увольнения экс-руководителя УКС Перми

Прокуратура Перми через суд требует изменить формулировку увольнения бывшего руководителя управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой, обвиняемой в получении взятки. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чиркова.

Фото: Дмитрий Астахов Ирина Чиркова.

Фото: Дмитрий Астахов

«Несмотря на то что чиновница во время расследования уголовного дела уволилась по собственному желанию, мы сочли, что есть признаки коррупционного нарушения, и вышли в суд еще до вынесения решения по уголовному делу»,— рассказал порталу прокурор Перми Егор Шмырин.

Ирина Чиркова была задержана в августе этого года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Как считает следствие, в 2022 году руководитель получила от него 5,46 млн руб. за приемку работ на ряде инфраструктурных объектов города, которые выполняла компания господина Микова. Сначала оба обвиняемых свою вину отрицали, но затем дали признательные показания.

В середине мая 2025 года уголовное дело в отношении Ирины Чирковой направлено для рассмотрения в Ленинский суд Перми.