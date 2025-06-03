Дело директора «ТеплоДома» с ущербом на 56 млн руб передали в суд Челнов

Уголовное дело против руководителя компании «ТеплоДом» с ущербом бюджету РФ на 56 млн руб. передали в Набережночелнинский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с января 2019 года по март 2022 года директор компании «ТеплоДом» уклонился от уплаты НДС на сумму более 55 млн руб. и обязательных страховых взносов на сумму свыше 1 млн руб.

Фигурант также изготовил и направил в банки платежные поручения, согласно которым с расчетных счетов организации перевели 104 млн руб. на счет подставных компаний. Следствие считает, что с апреля 2019 года по март 2022 года мужчина легализовал более 91 млн руб., полученных после уклонений от налогов.

Руководитель «ТеплоДома» обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Диана Соловьёва