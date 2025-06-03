Под Саратовом начальник почтовой связи присвоила 119 тыс., возбуждено дело

Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о присвоении имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Воскресенского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, с сентября минувшего года по апрель текущего фигурантка присвоила себе свыше 119 тыс. руб. из кассы почтового отделения. Противоправные действия выявили сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Вольский».

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты занимаются закреплением доказательств.

Павел Фролов