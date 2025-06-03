Мультсериал из Оренбуржья вышел в полуфинал федерального конкурса

Мультсериал «Огнеборцы: герои нашего времени» из Оренбургской области попал в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Фильм посвящен двум братьям, которые вдохновляются подвигами деда-пожарного и посвящают себя профессии. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автором мультсериала является молодая режиссер из Оренбуржья Елизавета Ушакова. Ее работа представлена в номинации «Мультимедийный проект».

Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организовали общество «Знание» и «Движение Первых». Он проводится с 2024 года.

Проект призван поощрять разработку и производство оригинальных отечественных игр и игрушек с акцентом на традиционные ценности. Творчество участников конкурса должно помочь детям лучше узнать историю страны и развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет. Итоги конкурса подведут в сентябре 2025 года.

Георгий Портнов