ПСБ и «Астра Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве

В первый день работы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и компанией «Астра Консалтинг». Свои подписи под документом поставили Дмитрий Миклухо, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ, и Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

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В рамках соглашения стороны будут развивать технологическое партнерство в сфере импортозамещения, цифровизации и информационной безопасности. Совместная работа ПСБ и «Астра Консалтинг» позволит использовать возможности отечественных решений для дальнейшего усиления кибербезопасности и совершенствования ИТ-инфраструктуры банка, а также создавать специализированные цифровые сервисы и платформы для защиты от киберугроз.

«ПСБ активно применяет отечественные решения для развития инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности как банковских сервисов, так и данных своих клиентов. Сотрудничество банка с российскими вендорами позволяет создавать новые технологические продукты, способствующие модернизации всего ИТ-рынка в нашей стране», — сказал Дмитрий Миклухо.

«Соглашение с ПСБ играет важную роль в укреплении технологического суверенитета России. Оно не только закрепляет результаты импортозамещения операционных систем, но и создает основу для решения следующих задач: дальнейшего успешного развития ИТ-инфраструктуры, построенной на отечественных решениях, и углубление сотрудничества в сфере информационной безопасности», — отметил Тимурбулат Султангалиев.

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