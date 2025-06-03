В Оренбуржье возбудили уголовное дело о смерти работника во время чистки колодца

В Тоцком района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека) по факту несчастного случая с работником индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, 29 мая на ул. Терешковой в с. Тоцкое потерпевший выполнял работы по очистке канализационного колодца под линией электропередачи с использованием специализированной машины. Он получил электротравму, повлекшую его смерть в медицинском учреждении района.

Следователи детально осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. Также предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Руфия Кутляева