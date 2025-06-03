«Россети Тюмень» направили более 2 млн на повышение надежности электроснабжения месторождения на Ямале

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции (ПС) «Западно-Ноябрьская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Это повысило надежность электроснабжения одноименного месторождения углеводородов, которое разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Стоимость работ превысила 2 млн рублей.



Энергетики выполнили капремонт двух выключателей 110 кВ: установили новые контакты, предохранительные клапаны, дугогасительные камеры, устройства контроля давления и обогрева. Также специалисты отремонтировали и провели техобслуживание 16 единиц оборудования, в том числе силового трансформатора и разъединителей. В работах участвовали 20 сотрудников и спецтехника: бригадные автомобили, кран-манипулятор, фронтальные погрузчики и автомобильный гидравлический подъемник. Ремонт завершился успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Технические мероприятия на питающем центре повысили надежность электроснабжения Западно-Ноябрьского месторождения в главном газодобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»