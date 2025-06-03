Следствие возбудило дело после гибели водителя на стройобъекте под Волгоградом

В Волгоградской области следствие возбудило уголовное дело по факту гибели водителя на строительном объекте в Городищенском районе при выполнении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, ИП заключил договор на перевозку грунта с использованием спецтехники. К этой работе привлекли водителя, который прибыл на строительный объект вместе с работодателем в утренние часы.

При проведении земляных работ спецтехника столкнулась с задней частью грузовой платформы, около которой в тот момент находился водитель. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в медучреждение, но спасти его не смогли.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также они устанавливают лиц, причастных к смертельному нарушению правил безопасности.

Павел Фролов