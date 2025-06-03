WSJ: став президентом, Дональд Трамп начал активно расширять свой бизнес за рубежом

С ноября 2024 года Trump Organization Дональда Трампа запустила 12 проектов за рубежом. Это в шесть раз больше, чем за весь его первый президентский срок, пишет The Wall Street Journal. «Президент Трамп обещал вернуть бизнес в США. Его собственная компания ведет бизнес за рубежом активнее, чем когда-либо прежде»,— пишет газета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Трамп (в центре) на мероприятии, посвященном проекту Trump Organization во Вьетнаме

Фото: Stringer / Reuters Эрик Трамп (в центре) на мероприятии, посвященном проекту Trump Organization во Вьетнаме

Фото: Stringer / Reuters

В январе Trump Organization опубликовала этическое соглашение, запрещающее компании напрямую вести дела с иностранными правительствами. Тем не менее, отмечает WSJ, в нескольких проектах компании Трампа иностранные правительства все же участвуют. Не напрямую — Trump Organization обходит этот запрет, формируя совместные предприятия, которые уже и заключают сделки с властями других стран.

С момента победы Трампа на президентских выборах его риэлторская фирма запустила шесть проектов на Ближнем Востоке (Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) и пять проектов в Индии. Еще один проект компания будет реализовывать в Сербии. Здесь Trump Organization участвует в аренде земли у правительства и реконструкции разрушенного здания Министерства обороны в Белграде. Оно будет перестроено в роскошный отель стоимостью $500 млн.

Кирилл Сарханянц