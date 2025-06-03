В Ярославле рассказали о ходе гидравлических испытаний

В Ярославле в ходе гидравлических испытаний было выявлено 173 дефекта, что на 127 меньше, чем годом ранее. К настоящему моменту устранено 66 дефектов, остальными занимаются специалисты. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил директор ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заммэра Николай Степанов рассказал, что из-за выявленных дефектов не везде своевременно была возобновлена поставка горячего водоснабжения. Много жалоб на отсутствие горячей воды поступало из Дзержинского района.

«В районе при проведении гидравлических испытаний было выявлено несколько дефектов на магистральных трубопроводах, которые по сути питают весь район. 24-25 мая там были организованы работы. Основные дефекты устранили, циркуляцию в районе обеспечили, но есть еще ответвления, которые у нас находятся либо на подающем трубопроводе, либо на обратном трубопроводе. График устранения дефектов мы составляем. Ситуация уже выруливается, налаживается,»,— прокомментировал господин Абабков.

Мэр Ярославля Артем Молчанов попросил лучше информировать горожан об отключениях горячей воды.

Алла Чижова