Завершилась национализация курганского завода холдинга «Борец»

Судебные приставы межрегионального управления ФССП России обратили в доход государства акции нефтесервисного холдинга ООО «Производственная компания „Борец“», в состав которого входит ООО «Курган-кабель», производящее термостойкие нефтепогружные кабели, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о передаче 100% долей уставного капитала компании приняли, поскольку корпорация незаконно выводила активы из-под юрисдикции России и установила иностранное управление. В марте этого года арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к холдингу о признании сделок с предприятиями «Борца» недействительными. Ведомство также просило обратить доли входящих в него обществ в доход государства.

Согласно аргументации Генпрокуратуры, в июле 2014 года совладельцы зарегистрировали доли ООО «ПК „Борец“» на аффилированные им Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшельские Острова). После начала специальной военной операции на Украине они решили скрыть принадлежность своих активов. Головная компания сменила юрисдикцию с кипрской на российскую, и контроль над холдингом в 2023 году перешел к созданной в специальном административном районе Калининградской области международной компании обществу с ограниченной ответственностью «Салтекор Инвестментс». Однако заявления в уполномоченные органы о согласовании такой сделки не подавались. А реальный контроль над стратегическими предприятиями через управление материнской компанией «Борец Холдинг Компани Лтд» был сохранен за резидентами недружественных государств (Великобритании и Швеции).

Виталина Ярховска