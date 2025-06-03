Экс-сотрудник «Ъ» стал руководителем отделения МИД в Чебоксарах

Бывший сотрудник «Коммерсантъ» Андрей Синицкий был назначен руководителем отделения МИД в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Синицкий стал руководителем отделения МИД в Чебоксарах

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Андрей Синицкий стал руководителем отделения МИД в Чебоксарах

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Нового руководителя отделения МИД представил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия представительства МИД Чувашии с органами исполнительной власти республики, укрепление экономического потенциала региона и улучшение связей с иностранными партнерами.

До нового назначения Андрей Синицкий работал советником Главного федерального инспектора по Чувашии. Он также был главным редактором «Коммерсантъ-Поволжье».

Диана Соловьёва