Экс-сотрудник «Ъ» стал руководителем отделения МИД в Чебоксарах
Бывший сотрудник «Коммерсантъ» Андрей Синицкий был назначен руководителем отделения МИД в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии Олега Николаева.
Андрей Синицкий стал руководителем отделения МИД в Чебоксарах
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Нового руководителя отделения МИД представил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия представительства МИД Чувашии с органами исполнительной власти республики, укрепление экономического потенциала региона и улучшение связей с иностранными партнерами.
До нового назначения Андрей Синицкий работал советником Главного федерального инспектора по Чувашии. Он также был главным редактором «Коммерсантъ-Поволжье».